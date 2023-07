Gemiddelde WOZ-waarde naar recordhoogte gestegen met 16,4 procent

369.000 euro. 'Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

OZB

De WOZ-waarde voor 2023 is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Jaar vertraging

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2023 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van een jaar eerder, dus 1 januari 2022. Hierbij gebruiken gemeenten onder andere de transactieprijzen van verkochte woningen. Ten opzichte van januari 2021 waren de verkoopprijzen van koopwoningen ruim 20 procent hoger. De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen na 1 januari 2022 is nog niet in de huidige WOZ-waarde meegenomen. De transactieprijzen van koopwoningen waren in januari 2023 ruim 1 procent hoger dan in januari 2022.

Berekening

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en WOZ-waarde zijn niet één op één vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde. Meestal hebben nieuwbouwwoningen een hogere WOZ-waarde dan de woningen die verdwijnen door sloop.

Lelystad sterkste stijger

In de gemeente Lelystad steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 26,3 procent relatief het sterkst. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar 327.000 euro per woning. In de provincie Flevoland steeg daardoor de gemiddelde WOZ-waarde het sterkst van alle provincies met 19,2 procent tot 348.000 euro per woning. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Amsterdam met 19,1 procent het sterkst toe, gevolgd door de gemeente Utrecht met 17,6 procent.

Hoogste WOZ-waarde in Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal hebben woningen met 932.000 euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde van Nederland, in Pekela de laagste (194.000 euro). Noord-Holland heeft de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van alle provincies (461.000 euro). De provincie Groningen met 268.000 euro juist de laagste.