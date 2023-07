Twee explosies bij galerijflat in Amsterdam

Omstreeks 22.30 uur vond de eerste explosie plaats bij de flat aan de B. Merkelbachsingel. Deze was vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Enkele uren later een tweede explosie die veroorzaakt was doordat er jerrycans met benzine waren aangestoken. De brandweer wist de brand die ontstaan was snel te blussen.

Uit een zwaar beschadigde woning werd een oudere man gehaald die niet gewond bleek te zijn. De politie heeft sporenonderzoek gedaan bij de flat.