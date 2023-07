Man (30) uit Eindhoven moet minstens 2 jaar cel in voor hulp bij 10 zelfdodingen

De rechtbank Oost-Brabant heeft dinsdag een 30-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor onder meer het verkopen van zelfdodingsmiddelen, die in ieder geval door 10 mensen werden gebruikt. 'Hij krijgt een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank dinsdag. De man moet dus minstens twee jaar de cel in en bij herhaling van hetzelfde feit komt daar nog eens 1,5 jaar celstraf bovenop.

Zelfdodingsmiddel Y

De verdachte verdiepte zich vanwege persoonlijke omstandigheden in zelfdodingsmogelijkheden. Hij is ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft om over zijn eigen leven te beschikken en vindt het overheidsbeleid op dit punt tekortschieten. Daarom startte hij in 2018 met het te koop aanbieden van zelfdodingsmiddel Y.

In contact met Coöperatie Laatste Wil (CLW)

Via Marktplaats kwam hij in contact met een lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De CLW heeft als doel heeft het beschikbaar stellen van middelen waarmee de leden hun leven kunnen beëindigen op een door hen gekozen moment, zonder tussenkomst van anderen en op een waardige manier. Vervolgens nam het aanbieden van zelfdodingsmiddelen een grote vlucht.

Postpakketjes

De verdachte maakte op een bedrijfsmatige manier postpakketjes die bestonden uit een zelfdodingsmiddel (middel Y), een afgepaste hoeveelheid antibraakmiddel en een richtlijn voor het gebruik daarvan. Deze richtlijn schreef de verdachte zelf, in samenwerking met het CLW-lid.

Zelfdodingspil met middel X

Ook ontwikkelde hij de zelfdodingspil, door een ander zelfdodingspoeder (middel X) in afgepaste dosering in capsules te doen. Ieder pakket bevatte 2 of 3 capsules: een fatale dosering. De zelfdodingsmiddelen en de antibraakmiddelen kocht de verdachte in grote hoeveelheden in het buitenland. De verdachte is geen arts, apotheker of op een andere manier geschoold of bekwaam om met geneesmiddelen om te gaan. Hij deed zijn kennis op via internet.

1.600 zelfdodingspakketjes

Naast de verkoop via Marktplaats, kreeg de verdachte via het CLW-lid en later ook andere CLW-vrijwilligers e-mailadressen van personen die op bijeenkomsten van de CLW te kennen hadden gegeven interesse in het zelfdodingsmiddel te hebben. De verdachte stuurde aan deze adressen een e-mail, waarin hij het pakketje te koop aanbood. Als er geld werd overgemaakt, stuurde hij met de post een pakketje met het gewenste zelfdodingsmiddel. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de verdachte ongeveer 1.600 pakketjes heeft verstuurd.

Geneesmiddelenwet overtreden

Voor ieder compleet pakket dat de verdachte verstuurde, geldt dat hij de Geneesmiddelenwet overtrad en dat hij zich in potentie schuldig maakte aan hulp bij zelfdoding. Het lag niet meer in zijn handen, maar volledig in die van de koper of deze het middel ook zou innemen en de zelfdoding daadwerkelijk plaatsvond. Uit het strafdossier blijkt dat dit in ieder geval 10 keer is gebeurd.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.