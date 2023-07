Start zomervakantie regio Noord zorgt voor drukte

Omdat alle regio's vanaf aanstaande vrijdag 21 juli schoolvakantie hebben, verlopen de spitsen in Nederland de komende weken een stuk rustiger. Daarentegen is het wél aansluiten op populaire vakantieroutes in het buitenland. Ook komend weekend moeten vakantiegangers rekening houden met lange files.

Evenementen en werkzaamheden op eigen bodem

In Nederland verwacht de ANWB dit weekend vooral drukte door werkzaamheden en evenementen. Vrijdag trekt de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse veel bezoekers en de Zwarte Cross brengt tot en met zondag veel publiek op de been rond Lichtenvoorde.

Bij Groningen veroorzaakt de afsluiting van de N7 in beide richtingen vertraging. Bij Roermond is de A73 bij de Roer- en Swalmentunnel richting Nijmegen dicht. De Haringvlietbrug in de A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is nog afgesloten tot zaterdag 5 augustus. Bij Amsterdam is kans op files door werkzaamheden aan de A10 West, tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Coenplein.

Aansluiten in het buitenland

De buitenlandse verkeersdiensten waarschuwen voor overvolle wegen, vooral op zaterdag. De komende weken neemt ook het aantal files door terugkerende toeristen toe.

In Frankrijk zijn de grootste knelpunten de A7 van Lyon naar Orange en de A10 tussen Tours en Bordeaux. Een alternatief richting het zuiden is de route over de A20 via Limoges en Brive.

Vakantieverkeer komt in het zuiden van Duitsland op zaterdagochtend al vroeg in de file terecht. Bovendien wordt er op zo'n 1400 plaatsen aan de weg gewerkt, dit zorgt voor extra vertraging.

In Noord-Italië is het dit weekend eveneens erg druk op de weg. Op de A22, de populaire vakantieroute naar het Gardameer en Toscane, worden vanaf de Brennerpas tot Verona lange files verwacht. Afgelopen weekend moest het verkeer daar ruim een uur geduld hebben.

In Oostenrijk is het filerijden op de A10 van Salzburg naar Villach en op de A11 van Villach naar Slovenië. In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. Daar is de wachttijd op zaterdagen gemiddeld twee uur.

Bij Boedapest is het zondag 23 juli druk door de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

Goed voorbereid op weg

Voor een laatste vakantiecheck kunnen vakantiegangers vrijdag terecht bij de grensovergang Hazeldonk op de A16. De ANWB controleert daar tussen 7.00 en 12.00 uur onder andere remmen, verlichting, banden, ruiten en belading van caravans en vouwwagens.