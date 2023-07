Automatische drone 'als de brandweer' als eerste bij calamiteit in Twente

Een primeur in Nederland en Europa op het gebied van drone-inzet dat heeft de brandweer in Enschede. 'Sinds gisteren vliegt de Brandweer Twente als eerste korps in Nederland met een automatische drone boven Enschede', zo meldt de brandweer.

Enschede Europese dronehoofdstad

'Dit is een belangrijke stap in de innovatie van het brandweervak. Met deze ontwikkeling laat Brandweer Twente zien dat ze vooroplopen in Nederland en Europa op het gebied van drone-inzet. Als Europese dronehoofdstad heeft Enschede de primeur voor Nederland', aldus Brandweer Twente.

Gerichter en veiliger werken

‘Ik ben natuurlijk ontzettend trots op deze ontwikkeling’, licht Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente toe. ‘Nadat we als eerste korps in Nederland met drone Argus gingen vliegen doen we dat nu dus ook als eerste met een automatische drone vanaf Glanerbrug. Met onze ogen in de lucht ondersteunen we de brandweermensen op de grond bij de incidentbestrijding. Hierdoor kunnen we gerichter en veiliger werken en kan schade worden beperkt. Dit met als doel om Twente (nog) veiliger te maken’, aldus Wevers.

Eerste vlucht

Brandweer Twente vliegt sinds gisteren met de automatische drone boven het dunbevolkte gebied in de omgeving van Glanerbrug, gemeente Enschede. In samenwerking met het bedrijf Mapture is een zogenaamde ‘drone in de box’ ontwikkeld. Dit bestaat uit een behuizing (box) waarin de drone opgesteld staat en op afstand geactiveerd kan worden.

Drone vliegt automatisch naar incident

Op het moment dat dit systeem geactiveerd wordt, gaat de box open, start de drone automatisch op en vliegt voor de brandweer uit naar de incidentlocatie. De beelden die de drone maakt worden vervolgens gestreamd naar het blusvoertuig zodat de brandweer onderweg live kan meekijken. De drone bepaalt zelf de veilige vlieghoogte. Na afloop of als de accu leeg raakt, vliegt de drone terug naar de thuisbasis: het droneplatform op de brandweerkazerne in Glanerbrug.

Straks ook in stedelijk gebied mogelijk

Het vliegen met de automatische drone boven dunbevolkt gebied in Glanerbrug is een belangrijke stap richting het uiteindelijke doel om ook boven stedelijk gebied te kunnen vliegen.