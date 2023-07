Vrachtwagenchauffeur omgekomen en twee gewonden bij ernstig ongeval op A15

Bij een ernstig ongeval tussen een vrachtwagen en een personenauto op de A15 ter hoogte van Rotterdam Charlois is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. 'De vrouw en de man die in de personenauto zaten, raakten ernstig gewond', zo heeft de politie laten weten.

Vrachtwagen gekanteld

'Bij het ongeval, dat zondag vlak voor 18.00 uur plaatsvond, raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De vrachtwagen kantelde en toegesnelde hulpdiensten konden de chauffeur niet meer redden. Hij overleed ter plekke', aldus de politie.

Twee personen bekneld

De twee personen die in de personenauto zaten, een vrouw en een man, raakten bekneld. Toen ze bevrijd waren zijn ze met ernstige verwondingen vervoerd naar een ziekenhuis waar ze verder worden behandeld. Naar de toedracht is een onderzoek ingesteld. De weg is daarvoor afgesloten geweest en specialisten van de Verkeerspolitie zijn een onderzoek gestart.