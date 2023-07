Traumahelikopter naar ongeval op boerenerf aan de Lieseind in Schijndel

Maandagmiddag rond 14.45 uur rukten de hulpdiensten massaal uit voor een ongeval met letsel op een boerenerf aan de Lieseind in het buitengebied in Schijndel.

Traumahelikopter in weiland geland

Een traumahelikopter landde in een weiland tegenover het boerenbedrijf, meerdere politie-eenheden, de brandweer met twee voertuigen en een ambulance spoedden zich het terrein op. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.