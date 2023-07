Brandweer vist met magneet mes van steekpartij uit put in Veghel

Op het Bolkenplein in Veghel heeft donderdagavond een steekincident plaatsgevonden. Hierbij raakte een medewerker van Domino's Pizza gewond. De verdachte vluchtte vervolgens op blote voeten richting het centrum.

Mes uit put gevist

Onderweg ontdeed de verdachte zich van het mes door dit in een put te gooien. De brandweer wist het mes in een zijsteegje van de Meijerijstraat met een magneet uit de put te halen.

Verdachte gearresteerd

Agenten gingen op zoek naar de verdachte en wisten deze even na 20.00 uur te arresteren op de Stationsstraat in Veghel. De verwondingen van de medewerker bleken mee te vallen. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen.