Politie stuit op zwaar vuurwerk en tas met voor 100.000,- euro aan nepgeld

In een box aan het Dorus Rijkershof in Amsterdam-West zijn maandagmiddag diverse gestolen motoren aangetroffen. 'Naast deze gestolen spullen, is ook zwaar vuurwerk gevonden en een tas met voor bijna 100.000,- euro aan nepgeld', zo meldt de politie dinsdag.

Drie aanhoudingen

De politie heeft na de opmerkelijke vondst twee mannen van 44 en 52 jaar oud uit Amsterdam en een 68-jarige vrouw, ook uit Amsterdam, aangehouden', aldus de politie.

melding mogelijk gestolen motorfiets

Rond 14.00 uur krijgt de politie een melding dat buiten voor de deur van de boxingang mogelijk een gestolen motorfiets zou staan en gaat een kijkje nemen. Eenmaal aangekomen, wordt het kenteken gecontroleerd en blijkt de motor inderdaad als gestolen te zijn opgegeven. Het onderzoek wordt dan voortgezet naar de boxingang én garagebox. In de boxingang treffen politieagenten nog een motorfiets aan die is gestolen. In de garagebox staan nog eens twee gestolen motorfietsen en ligt er een gestolen kentekenplaat.

EOD

Maar hier blijft het niet bij. In de garage stuiten de agenten op twee tassen, maken deze open en treffen in één van de tassen verschillende soorten zwaar vuurwerk aan (cobra’s en nitraten). Ook wordt iets aangetroffen dat lijkt op een zelf gefabriceerd explosief. Eerst wordt de Teamleider Explosieven Veiligheid ingeschakeld die na een eerste observatie toch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij wil hebben. De EOD heeft uiteindelijk het mogelijk explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. Het overige vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en zal worden vernietigd.

Groot geld bedrag in tas

In de tweede tas blijkt een zeer groot contant geldbedrag te zitten. Het gaat om ongeveer 100.000 euro. Maar na onderzoek blijkt het te gaan om nepgeld. Ook zit in de tas één stuk zwaar vuurwerk dat door een gespecialiseerd bedrijf is meegenomen.

Woning

In de woning die hoort bij de garagebox doen andere politieagenten eveneens een doorzoeking. Hier worden twee telefoons in beslag genomen. De drie personen die in de woning aanwezig zijn, zijn door de politie aangehouden. Het drietal wordt verdacht van heling, witwassen en het overtreden van de Wet Wapens en Munitie.

Explosieven

Het is bij de politie bekend dat het aangetroffen en in beslag genomen vuurwerk gebruikt wordt bij zelfgemaakte explosieven. De recherche onderzoekt of het vuurwerk dat is aangetroffen hiermee in verband kan worden gebracht.