Man overleden na ongeval met motorzijspan op evenemententerrein in Eenrum

Een 37-jarige man met de Duitse nationaliteit is zondagmiddag overleden na een ongeval met een motorzijspan tijdens een motorsportevenement aan de Aagstweg in het Groningse Eenrum. 'Een 46-jarige man ook met de Duitse nationaliteit is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zondagavond.