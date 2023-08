Politieke nestor Van der Staaij verlaat na 25 jaar 2e Kamer

'De tijd van gaan is voor mij nu gekomen’

Met een verwijzing naar het Bijbelboek Prediker, zegt hij tot de slotsom te zijn gekomen dat ‘de tijd van gaan voor mij nu is gekomen’: “Ik heb het ambt van volksvertegenwoordiger steeds als een roeping ervaren, maar niet als een roeping voor het leven.”

'Het waren tropenjaren'

Van der Staaij werd in 1998 Kamerlid. In 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als fractievoorzitter. In z’n verklaring zegt hij dat het Kamerlidmaatschap niet alleen veel geeft, maar ook veel vraagt, zowel van hemzelf als van zijn vrouw en kinderen: “Het waren tropenjaren. Al met al ben ik sterker gaan verlangen naar iets meer luwte, iets meer focus, iets meer leven buiten de opslokkende wereld van de politiek.” Terugziende de ruim 25 jaren in de Tweede Kamer merkt hij op: “Met zoveel meeleven en gebed en zo’n trouwe achterban voel ik me een gezegend mens.”

'Exodus van Kamerleden'

De SGP’er betreurt de huidige exodus van Kamerleden, maar: “Ik geloof niet dat het de beste weg is om de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden op te krikken door het nog lánger laten zitten van Kamerleden die al 25 jaar dit ambt vervullen.” Concrete toekomstplannen heeft Van der Staaij niet. “Daar wil ik de komende tijd rustig over nadenken. Ik zie ernaar uit om op welke manier dan ook bij te kunnen dragen aan onze samenleving vanuit de waarden waarin ik nog even vurig geloof als toen ik 25 jaar geleden de Kamer mocht binnenkomen.”

Chris Stoffer neemt stokje over

Nu Kees van der Staaij z’n vertrek heeft aangekondigd neemt Chris Stoffer, de nummer 2 op de vorige SGP-lijst, het stokje over. Het SGP-bestuur draagt hem unaniem voor als SGP-lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Tijdens de eerste fractievergadering na het reces zal hij de voorzittershamer van Kees van der Staaij overnemen: “In de persoon van Chris Stoffer staat een voortreffelijke opvolger klaar. Met een gerust hart draag ik hem de voorzittershamer over.” SGP-voorzitter Van Meeuwen laat weten dat het bestuur niet anders kan dan het besluit van Van der Staaij respecteren: “Ik kijk met veel dankbaarheid terug op alles wat hij heeft mogen doen voor de SGP.”