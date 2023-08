Met nieuwe app vinden mensen met een visuele beperking veel beter hun weg in gebouwen

Je weg vinden in een treinstation, museum, ziekenhuis of ander publiek gebouw? Voor mensen die slechtziend of blind zijn is dat vaak een grote uitdaging. Daarom lanceert een aantal samenwerkende organisaties op 3 oktober a.s. een innovatie: Indoor navigatie met gebruik van een nieuwe, slimme app.