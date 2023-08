Amsterdam start extra bodemonderzoek naar PFOS op plek van vliegramp Bijlmer

De gemeente Amsterdam gaat extra bodemonderzoek doen op de plek van de vliegramp in de Bijlmer. 'We zoeken naar PFOS, een bepaald type van een PFAS-stof. Samen met belangen- en buurtorganisaties informeren we de buurt en geïnteresseerden', zo heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

PFOS in blusschuim

De stof PFOS werd vroeger gebruikt in blusschuim. Met het blussen bij de ramp in 1992 is PFOS in de grond gekomen. 'De laatste jaren leren we dat deze stof schadelijk is voor mens en milieu. Daarom gelden er sinds mei 2023 strengere regels over hoeveel PFOS in de grond mag zitten. We willen nu precies weten hoeveel PFOS er daar in de grond zit. Daarna kijken we of we maatregelen moeten nemen', aldus de gemeente.

Geen direct gevaar

De GGD heeft aangegeven dat er geen direct gevaar is voor mensen. Mensen komen niet zomaar met PFOS in aanraking, omdat de stof onder het gras zit.

Gesprek met buurt- en belangenorganisaties.

Op maandagavond 4 september spreekt de gemeente met buurt- en belangenorganisaties. Samen met hen gaat de gemeente direct omwonenden en belanghebbenden informeren over het onderzoek en het eventuele vervolg. Omwonenden krijgen de komende dagen een brief over het onderzoek. Medewerkers van de GGD en de gemeente kunnen vragen beantwoorden.

PFAS

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.