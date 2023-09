Explosief gaat af bij woning Hakfort Amsterdam-Zuidoost

In de vroege ochtend van vrijdag 1 september schrikken bewoners van een flat op Hakfort in Amsterdam-Zuidoost op van een harde knal. Ten tijde van de explosie was de bewoner aanwezig in de woning. Er zijn geen gewonden gevallen. De recherche onderzoekt deze explosie en roept getuigen op zich te melden.