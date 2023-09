Celstraffen geëist voor beschieten en plaatsen explosief bij twee horecazaken

In de nacht van 27 november 2022 wordt er driemaal geschoten op een pand aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam waar op dat moment iemand bezig is met schoonmaken van een restaurant, het is de eerste aanslag op één van de vestigingen van een horecabedrijf. Daar blijft het niet bij, want in Den Haag wordt korte tijd later een explosief geplaatst. Dat gaat niet af en de politie is er op tijd bij. Agenten kunnen in de omgeving een man uit Capelle aan den IJssel aanhouden. Bij beide aanslagen vallen er geen gewonden, maar tijdens het eerste schietincident had dat weinig gescheeld.

Onderzoek

Na de beschieting in Rotterdam wordt een groot onderzoek opgestart om de verdachte in de kraag te vatten. De aanhouding in Den Haag brengt het onderzoek in stroomversnelling, omdat er waardevolle informatie uit de telefoon van de verdachte kan worden gehaald. Daarin treft de politie onder andere chatgesprekken aan over de aanschaf van explosieven, wapens en de manier waarop de aanslagen gepleegd moeten worden. Ook wordt er gesproken over betalingen. Korte tijd later wordt een plaatsgenoot van de verdachte aangehouden.

Volgens de officier van justitie is een langdurige celstraf gepast: “Het betreft hier ernstige feiten waarbij twee jongens van destijds 19 betrokken zijn in een regio die nog steeds heel vaak geteisterd wordt door explosies en beschietingen. Inmiddels staat de teller op meer dan 100 en aan dit alles komt maar geen eind. Ook deze verdachten hebben zich met gemak vanuit financieel gewin laten inzetten door naar het zich laat aanzien criminele organisaties om dergelijke strafbare feiten te plegen.”



De rechtbank doet over twee weken uitspraak