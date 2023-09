Twee tieners beide met vuurwapen van straat in Rotterdam geplukt

Een preventief fouilleeractie bij metro Station Slinge donderdagavond bleek effectief. Een 17-jarige jongen uit Rotterdam bleek in bezit van een vuurwapen en een mes. Een 16-jarige Rotterdammer bleek eveneens in bezit van een vuurwapen. Beide jongens zijn aangehouden.

Het doel van preventief fouilleren is het wapenbezit in Rotterdam terugdringen en zo de veiligheid te verbeteren. De burgemeester bepaalt wanneer en waar de politie preventief mag fouilleren. Dat geldt ook voor Charlois dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het leverde donderdagavond wapens op en in de woning van een van de verdachten werden ook nog eens gebruikshoeveelheden soft- en harddrugs en enkele honderden euro’s aan contanten aangetroffen. De drugs zijn vernietigd en de wapens en het geld zijn in beslag genomen.