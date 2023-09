Grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in bedrijfspand Zoetermeer

De politie heeft dinsdagochtend in Zoetermeer in een bedrijfspand aan de Wiltonstraat een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. 'In woningen in Delft en Zoetermeer zijn twee mannen aangehouden. De mannen zitten vast en worden gehoord', zo meldt de politie dinsdag.