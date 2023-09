ACM waarschuwt voor vaste contracten met prijzen boven het prijsplafond

3 leveranciers boven prijsplafond

De maximumprijzen van het prijsplafond (€0,40 per kWh voor elektriciteit en €1,45 per m3 voor gas) gelden nog tot 1 januari 2024. 'Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie blijkt dat er nog 3 leveranciers zijn die nieuwe vaste contracten aanbieden met prijzen boven het prijsplafond', aldus de ACM. Het gaat om HEM (€0,70 of €0,91 voor elektriciteit en €2,19 of €2,67 voor gas, OM|nieuwe energie (€0,43 voor elektriciteit en €1,50 voor gas) en PrikEnergie (met alleen de prijs voor elektriciteit boven het prijsplafond, €0,44 per kWh). Klanten die nu een vast contact afsluiten bij deze leveranciers betalen vanaf 1 januari dus deze hogere contractprijs.

'Ruime keuze voor contracten met prijzen onder het prijsplafond'

Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie blijkt ook dat er voor consumenten ruime keuze is voor contracten met prijzen onder het prijsplafond. Consumenten die komende winter zekerheid willen over de hoogte van hun energierekening kunnen daarom kiezen voor een vast contract met prijzen onder het prijsplafond. Daarnaast worden er ook veel aantrekkelijk geprijsde variabele en dynamische energiecontracten aangeboden. De ACM raadt consumenten aan goed na te denken welk type contract het beste past bij de persoonlijke situatie.

'Kan snel enkele tientjes tot honderden euro’s per maand schelen'

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Omdat het nieuwe stookseizoen weer voor de deur staat is dit een goed moment om te controleren of je energiecontract ‘winterklaar’ is. Het prijsplafond houdt midden in de winter op te bestaan, dus dat betekent dat consumenten dan weer gewoon de prijs van hun energiecontract moeten betalen. Omdat huishoudens in de winter meer gas en elektriciteit gebruiken kan dit al snel enkele tientjes tot honderden euro’s per maand schelen”.