Nederland importeert meeste zonnepanelen ter wereld

China

'De totale Nederlandse import van zonnepanelen bedroeg 11,9 miljard euro en daarmee was Nederland in 2022 de grootste importeur. Met 10,5 miljard euro is Nederland ook de grootste importeur van zonnepanelen uit China', aldus het CBS.

VS tweede importeur zonnepanelen

De VS is de tweede importeur van zonnepanelen, maar haalt nauwelijks panelen uit China. Brazilië staat op de derde plek. Daarna volgt Duitsland als de vierde importeur. Duitsland haalt in verhouding zelf weinig panelen direct uit China. Het gaat vooral om Chinese panelen die Nederland doorvoert naar Duitsland. Spanje is de vijfde importeur, maar haalt meer panelen direct uit China dan Duitsland.

Ruime verdubbeling importwaarde

Tussen 2021 en 2022 is de Nederlandse importwaarde van zonnepanelen ruim verdubbeld. Het importgewicht nam met ongeveer 70 procent toe. Dit verschil heeft te maken met een grote prijsstijging in 2022. Deze stijging komt voor een deel door de grotere vraag (door hogere energieprijzen) en oplopende kosten van vervoer en grondstoffen.

60 procent zonnepanelen door naar andere landen

Ongeveer 60 procent van de door Nederland ingevoerde zonnepanelen gaat na invoer meteen door naar andere landen, meestal binnen de EU. Circa 40 procent wordt meteen ingezet in Nederland of opgeslagen in voorraad voor later gebruik, in Nederland of in het buitenland.

Bijna 60 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken

Nederland verhandelt niet alleen veel Chinese zonnepanelen, maar gebruikt zelf ook veel panelen. Van alle EU-landen had Nederland het hoogste opgestelde zonnestroomvermogen per inwoner in 2022. Ook was Nederland binnen de EU het land dat relatief het meeste stroom opwekte via zonnestroom (14 procent in 2022), iets meer dan Spanje. In 2021 lagen er zo’n 48 miljoen zonnepanelen in Nederland, en volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kwamen daar vorig jaar zo'n 10 miljoen panelen bij.