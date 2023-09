'Grote kans op wegwaaiende hoedjes op Prinsjesdag'

De vrouwelijke bewindslieden moeten dinsdag op Prinsjesdag rekening houden met een stevige zuidwestenwind. In Den Haag staat een krachtige wind, windkracht 6 met uitschieters tot 80 kilometer per uur. Het is dan ook verstandig om de hoedjes goed vast te houden. Dit zeg Rico Schröder van Weeronline,

Wel lijkt het in de ochtend overwegend droog te verlopen met tijdens de ochtenduren zelfs nog een waterig zonnetje. In de middag stijgt de kans op regen, grote hoeveelheden vallen er zeker in de eerste helft van de middag nog niet. De temperatuur loopt geleidelijk op naar een graad of negentien.

De laatste drie jaren hield de wind zich rustig op de derde dinsdag van september. De laatste keer dat er een stevige wind stond in Den Haag met Prinsjesdag was in 2019. Ook toen stond er een vrij krachtige wind, windkracht 5 met uitschieters tot 75 kilometer per uur. Ook op de Prinsjesdagen van 2018 en 2015 moesten de hoedjes goed vastgezet worden.