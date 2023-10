'Prins Bernhard was lid van nazipartij van Adolf Hitler, lidmaatschapskaart NSDAP gevonden'

Flip Maarschalkerweerd, oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, heeft de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard gevonden in het privéarchief dat hij na het overlijden van de prins in 2004 heeft geïnventariseerd. Dit onthult Maarschalkerweerd in zijn boek De achterblijvers dat vandaag is verschenen.