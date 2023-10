Aanbod volkoren onder de maat, Consumentenbond wil wettelijke maatregelen

Kant-en-klaarmaaltijden in de supermarkt bevatten zelden volkoren granen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In 95% van de maaltijden met granen zit witte pasta, witte noedels, witte rijst of witte couscous. De Consumentenbond wil dat de overheid wettelijke maatregelen neemt om het aanbod in de supermarkten gezonder te maken.

De Consumentenbond bekeek het aanbod kant-en-klaarmaaltijden met een graanproduct bij 9 grote supermarktketens. In slechts 21 van de 400 maaltijden bleek een volkoren product te zitten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit staat haaks op het Preventieakkoord van 2018. Daarin beloofden supermarkten en fabrikanten hun best te doen om consumenten elk jaar meer producten uit de Schijf van Vijf te laten eten. Dat lukt dus niet als fabrikanten voornamelijk witte granen blijven gebruiken.’

Wens consumenten

Het magere aanbod aan volkoren granen in kant-en-klaarmaaltijden sluit ook niet aan bij de wens van consumenten. Zo blijkt uit onderzoek onder 7300 leden van het Consumentenbond-panel. Slechts 5% van hen geeft de voorkeur aan een kant-en-klare maaltijd met witte granen. 42% kiest liever zo’n maaltijd met volkoren granen. En 39% laat de keus afhangen van het soort maaltijd. De rest heeft geen voorkeur.

Weinig voedingsstoffen

Uit eerdere onderzoeken van de Consumentenbond bleek dat ook op andere plekken in de supermarkt het aanbod volkoren onder de maat is. Zo constateerde de Consumentenbond dat van de 11 donkere stokbroden in de supermarkt er maar 3 volkoren waren.

En deegwaren met toegevoegde groente lijken gezond, maar witte granen zijn steeds de basis. Denk maar aan producten zoals ‘wortel tortilla’s’ en ‘groente pasta’s’. In volkoren producten is de hele graankorrel verwerkt, dat maakt het de gezondste keuze. Witte granen zijn gemaakt van bloem en bevatten maar weinig voedingsstoffen zoals vezels.

Zelfregulering onvoldoende effectief

De Consumentenbond vindt het hoog tijd dat de overheid wettelijke maatregelen neemt voor een gezondere samenstelling van producten. Molenaar: ‘Zelfregulering brengt te weinig verbetering. Dat is inmiddels wel bewezen.’