Auto raakt bij ongeval bij Gasselternijveen in bermsloot

Bij Gasselternijveen op de N378 - Ir. W.I.C. van Veelenweg raakte rond 16.00 uur maandagmiddag door nog onbekende oorzaak een auto van de weg en kwam in een droge bermsloot tot stilstand, nadat deze eerste een pirouette gemaakt had.

Geen ernstig letsel

De bestuurster kon zelfstandig uit de auto komen. Na onderzoek in de ambulance bleek dat zij geen ernstig letsel had opgelopen en werd zij opgehaald door bekenden. Een berger uit Tynaarlo heeft de auto die veel schade had opgelopen uit de sloot gehaald. Het verkeer werd tijdelijk over één rijstrook gedirigeerd.