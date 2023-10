Files door start herfstvakantie regio Midden en Zuid

De ANWB verwacht vrijdagmiddag 13 oktober een extra drukke spits vanwege de start van de herfstvakantie in de regio’s Midden en Zuid. Vooral veel gezinnen vertrekken dan naar hun vakantiebestemming in Nederland of de buurlanden. Door het regenachtige weer zullen de files zelfs nog wat langer zijn dan anders bij een vakantie-uittocht voorspelt de ANWB.

middaguur. De ANWB verwacht de meeste vertraging in Gelderland en Noord-Brabant. Het wordt aansluiten op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de A1 en de A12 richting het oosten. Populaire vakantiebestemmingen in Nederland zijn tijdens de herfstvakantie traditiegetrouw Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.

Werkzaamheden

Dit weekend wordt er op verschillende plaatsen aan de weg gewerkt. Een aantal wegen is van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten. Dat geldt onder andere voor de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Maasbracht en bij Weert, de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen de knooppunten Everdingen en Lunetten en de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg.

Ook op de N57 Brielle - Hellevoetsluis wordt dit weekend gewerkt en moet het verkeer omrijden.

In België zijn er van vrijdagavond tot maandagochtend werkzaamheden op de E19 van Breda naar Antwerpen, aan de noordkant van Antwerpen. Om dit te omzeilen kunnen vakantiegangers ook via Bergen op Zoom naar Antwerpen rijden over de A12 (B). In Duitsland is de A59 bij Duisburg het hele weekend in beide richtingen afgesloten.

Regio Noord

Op vrijdag 20 oktober begint de herfstvakantie in de regio Noord en eindigt de vakantie in het midden en zuiden van het land. Dan wordt het opnieuw druk op de weg.