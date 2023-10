Vrachtwagen met uitgeklapte kraan rijdt bovenleiding spoorwegovergang kapot

Woensdagmiddag rond 13.15 uur heeft een vrachtwagen in Vught een bovenleiding van het spoor kapot gereden. Van de vrachtwagen was de laadkraan niet ingeklapt waardoor deze de bovenleiding raakte.

Reparatie

De Laagstraat in Vught is volledig afgesloten. ProRail is ter plaatse om de schade te herstellen. Verwachting is dat de treinen pas rond 17.45 uur weer gaan rijden.

Update 16.00 uur:

ProRail is ter plaatse om de schade verder in kaart te brengen, op dit moment is nog onduidelijk hoe groot de omvang van de schade daadwerkelijk is. Een nieuwe schatting is dat er tot morgenochtend 06.30 geen treinverkeer mogelijk is tussen ‘s-Hertogenbosch en Boxtel.

Video

Op onderstaande video van ProRail is te zien hoe de vrachtwagen met nog uitgeklapte laadkraan de bovenleiding kapot rijdt.