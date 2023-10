Opnieuw Hercules op weg naar Libanon

Een C-130 Hercules transportvliegtuig is dinsdagochtend opgestegen uit Eindhoven richting Libanon. Het toestel vervoert extra goederen voor de militairen die afgelopen zondag in Libanon zijn aangekomen.

Dit team is uit voorzorg afgereisd in verband met oplopende spanning in het noorden van Israël en zuiden van Libanon. De extra goederen die vandaag worden afgeleverd konden zondag niet mee met de vlucht.

De militairen bieden ondersteuning aan de Nederlandse ambassade in Beiroet in het geval de veiligheidssituatie in Libanon aanzienlijk verslechtert. Van evacuatie van Nederlanders uit Libanon is op dit moment geen sprake.