Man zet pizza in de oven en valt in slaap

Een bewoner is zondagochtend vroeg goed weggekomen bij een brand in zijn woning aan de Anemoonstraat in Sint-Michielsgestel. Rond 5.20 uur horen bewoners van de naastgelegen woning een rookmelder afgaan bij hun buren. Zij alarmeerden de brandweer welke bij het betreden van de woning één van de bewoners slapend op de bank aantrof.