400 kilo professioneel vuurwerk gevonden na anonieme tip

De politie ontving eerder die dag een anonieme melding over de aanwezigheid van grote hoeveelheden vuurwerk in de woning. Agenten besloten direct naar het pand te gaan om een onderzoek in te stellen. In de woning stonden grote dozen met professioneel vuurwerk. In totaal ongeveer 225 kilo. In een aanhangwagen die vlakbij geparkeerd stond was nog eens ruim 200 kilo vuurwerk opgeslagen. Al het vuurwerk is in beslaggenomen.