Politie houdt 16-jarige verdachte poging moord aan in Heerhugowaard

De politie heeft donderdagavond een 16-jarige jongen uit Heerhugowaard aangehouden. 'De jongen wordt verdacht van poging moord. Hij heeft zichzelf gemeld bij het politiebureau in diezelfde plaats', zo meldt de politie.

Schietincident

In de avond van zaterdag 14 oktober werd een 15-jarige jongen uit Oss neergeschoten. 'Hij raakte hierdoor zwaargewond en heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels is het slachtoffer weer thuis', aldus de politie.

Op de vlucht

De dader was al die tijd op de vlucht, maar heeft zichzelf vanavond gemeld bij het politiebureau. Hij zit vast en zal later worden verhoord.