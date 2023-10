Man overleden bij raadselachtige aanrijding met vier auto's op A59

Bij een aanrijding op de A59 bij Raamsdonk is in de nacht van zaterdag op zondag een man om het leven gekomen. 'Een vrouw raakte gewond. In totaal waren vier auto’s betrokken bij het ongeval', zo meldt de politie zondag.

Man op het wegdek

Zondag om 02.00 uur kwam er een melding binnen van een ernstig ongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonk. Hulpdiensten werden naar de snelweg gestuurd. Daar troffen ze vier auto’s aan met schade. 'Bij een van de auto’s lag een man. Medische hulp mocht niet meer baten en de 30-jarige inwoner van Driebruggen is ter plaatse overleden. Bij een andere auto zat een gewonde vrouw. Zij is direct naar een ziekenhuis vervoerd', aldus de politie.

Toedracht

Er is direct een uitgebreid onderzoek gestart door verkeersspecialisten. Getuigen zijn gehoord. De exacte toedracht wordt nog onderzocht maar vanuit getuigenverklaringen blijkt dat de auto van de overleden man zwaar beschadigd midden op de rijbaan stond en dat de man ernaast lag. Een achteropkomende bestuurder kon de auto net ontwijken maar botste hierdoor wel tegen de vangrail en raakt in een slip. Twee andere achteropkomende bestuurders kunnen de stilstaande auto niet meer ontwijken en komen in aanrijding. Daarbij raakt de passagier van één van die auto’s gewond.

Weg bezaaid met brokstukken

De weg lag bezaaid met brokstukken van de betrokken voertuigen. De hulpdiensten waren met veel ter plaatse inclusief een traumaheli die op de snelweg landde. Om die reden is de snelweg uren afgesloten geweest. Het onderzoek naar de toedracht zal nog lang duren. De politie tast nog in het duister wat er nu als eerste gebeurd is, hoe kwam de auto met het slachtoffer midden op de rijbaan? Heeft u op zondag tussen 2 uur zomertijd en 2.15 uur zomertijd op de A59 bij Raamsdonk gereden meldt u zich dan bij de politie via 0900-8844. Ook al denk u dat u niets gezien heeft misschien kunnen alle verklaringen bij elkaar een beeld geven van de situatie.