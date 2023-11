Explosies in provincie Groningen: twee Tilburgers langer vast, drie vrouwen aangehouden

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat twee Tilburgers van 17 en 20 jaar oud dertig dagen langer vast blijven zitten. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij een explosie in Winschoten op 16 september 2023. Daarnaast wordt de 17-jarige jongen nu ook verdacht van betrokkenheid bij een explosie in de Herestraat in de Stad-Groningen op 12 september 2023.