Slapende man in gestolen auto heeft wat uit te leggen

Een melding over een automobilist met een mogelijk gezondheidsprobleem in Breda pakte vrijdagochtend vroeg heel anders uit. 'Agenten troffen in de Nicoline Swijgmanstraat een slapende man in een gestolen auto aan. De 47-jarige man uit Baarle-Nassau is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek', zo meldt de politie vrijdag.

Slapende man in auto

Een omstander zag rond 07.30 uur in de eerdergenoemde straat een auto staan met daarin een slapende man. Omdat niet duidelijk was of hij medische hulp nodig had, werd de meldkamer gebeld. De politie reed naar de locatie en maakte de man wakker. Gelukkig bleek de man in orde.

Auto in Breda gestolen

Hierop controleerden de agenten het kenteken van de auto. Toen bleek dat het voertuig enkele dagen eerder in Breda was gestolen. De man werd gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. De auto is in beslag genomen.