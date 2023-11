Ruim de helft van de mensen die mogen stemmen is 50 jaar of ouder

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november mogen naar schatting 13,3 miljoen inwoners stemmen. Dat komt neer op 91 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. Ruim de helft van deze groep is 50 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers van 1 oktober 2023.

Bijna alle inwoners die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen. Zij zijn kiesgerechtigd. Bijna 500 duizend jongeren mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Zij waren bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 nog geen 18 jaar. Ongeveer 130 duizend jongeren mochten ook bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar nog niet stemmen, maar op 22 november wel.

Onder jongeren tot 35 jaar mag 85 procent stemmen

In de groep van 18 tot 35 jaar mogen in verhouding veel inwoners niet stemmen omdat zij niet in Nederland zijn geboren en (nog) niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Van de 65-plussers mag bijna iedereen stemmen (98 procent), van de 18- tot 35-jarigen is dat 85 procent.

Van de volwassenen die niet in Nederland zijn geboren mag ruim de helft wel naar de stembus omdat zij de Nederlandse nationaliteit hebben. Van hen woont de grootste groep (57 procent) 25 jaar of langer in Nederland. Nog eens ruim een kwart woont minstens tien jaar in Nederland. Bijna 15 procent heeft één of twee in Nederland geboren ouders.