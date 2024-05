Asbest vrijgekomen bij felle brand in loods aan Mezenlaan in Boxtel

In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een felle brand in een loods aan de Mezenlaan in Boxtel. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen.

Groot alarm geslagen

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd rond 00.35 uur de uitslaande brand opgemerkt waarna direct groot alarm werd geslagen. De brandweer schaalde op naar grote brand en rukte met drie tankautospuiten en twee waterwagens uit. Een in allerijl gealarmeerde ladderwagen kwam wel ter plaatse maar werd niet ingezet. Ook de regionale ademluchtcontainer kwam ter plaatse.

Exploderende asbesthoudende platen

Het vuur greep snel om zich heen, het klappen van de asbesthoudende dakplaten was goed hoorbaar. Bij de brand kwam veel rook vrij die in de richting van Kalksheuvel en bedrijventerrein Ladonk trok.

Opslagloodsen

Op het terrein aan de Mezenlaan in het buitengebied van Boxtel staan zo’n zestig hokken en loodsen van verschillend formaat. Ze dienen veelal als opslag van bedrijven of particulieren. De politie sloot de Mezenlaan tussen de Esschebaan en de Renbaan af en hield nieuwsgierigen op afstand. Wat er in de brandende loods stond is op dit moment nog niet bekend. De brandweer is nog geruime tijd doende met nabluswerkzaamheden.

Terrein afgezet

Na de brand van afgelopen nacht in een loods op de Mezenlaan in Boxtel is het terrein zaterdagmorgen afgezet. Een beveiligingsbedrijf staat bij de oprit met een mobiele commando-unit en niemand mag het terrein op. Bij de brand is asbest vrijgekomen, een speciale ploeg komt deze ochtend de asbestdeeltjes opruimen. Ook de tuin van een nabijgelegen woning is afgezet. De schade aan de loods is groot.