Vrouw gewond na steekincident

De politie kreeg vrijdag 17 november rond 23.30 uur een melding van een steekincident in een woning. Toen agenten aankwamen bij het huis zagen ze dat de verdachte in de keuken in bedwang werd gehouden door twee aanwezige mannen. Ook meldde het slachtoffer ze. Ze had een steekwond, maar leek niet levensbedreigend gewond. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de zaak