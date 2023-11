Marine neemt eerste elektrische werkboot in gebruik

'Bolder' gedoopt

'Op de Nieuwe Haven in Den Helder is vandaag Bolder gedoopt. Dat is de eerste van 3 nieuwe exemplaren werkboten. Zij worden allemaal volledig elektrisch voortgestuwd', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

35 dienstjaren

Het trio vervangt de 5 kleine sleepboten van de Scheldeklasse. Naar verwachting zijn ook de beide andere boten (Beting en Bakspier) volgend jaar klaar voor gebruik. Tot het zover is varen de huidige werkboten nog door. Zij hebben er inmiddels zo’n 35 dienstjaren opzitten.

Werkpaarden

Binnen de marine maakt de sleepdienst gebruik van de werkboten. Deze ‘werkpaarden’ worden ingezet voor tal van hand- en spandiensten. Zo assisteren zij bij het af- en ontmeren en het verplaatsen van kleine boten en pontons naar een andere ligplaats. Ook vervoeren zij personeel door de haven.

Accu gaat 'levenslang' mee

Voor de nieuwe vaartuigen ging Defensie in zee met bouwer Stormer Marine B.V uit Hoorn. Naar verwachting is er vrij weinig onderhoud nodig aan de schepen. De accu gaat bijvoorbeeld in principe de gehele levensduur van de boot mee.

Training

De nieuwe werkboten hebben een bereik van 80 kilometer bij een snelheid van 4 knopen. Aan boord kunnen naast de tweekoppige bemanning maximaal 8 opstappers mee. De bemanning heeft afgelopen week al voorzichtig ervaring opgedaan met het nieuwe materieel. Zo hebben zij een kort trainingsprogramma doorlopen bij de leverancier.

Elektrische voortstuwing

Waar elektrische voortstuwing in bijvoorbeeld de auto-industrie steeds meer terrein wint, staat dat bij de scheepvaart nog in de kinderschoenen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan echter snel. Defensie koos er al in 2020 voor om over te gaan op volledig elektrisch voortgestuwde werkboten. Dit is een gevolg van de Defensie Energie en Omgeving Strategie en het Plan van Aanpak Energie Transitie Defensie. Doel is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.