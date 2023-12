Marechaussee houdt 19-jarige man aan die via social media valse identiteitsbewijzen verkocht.

De Marechaussee startte een onderzoek nadat het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten (ECID) meerdere valse ID-bewijzen had ontvangen die op een zelfde wijze vervaardigd en verstrekt leken te zijn. Het onderzoek leidde tot identificatie van een verdachte, die mogelijk de ID-bewijzen vervaardigde en aanbood via social media. Die ID-bewijzen zouden vervolgens betaald worden via een betaaldienst en gebruikt worden voor onder andere aanschaf van alcohol of het toegang verkrijgen tot evenementen.

Dinsdag werd de verdachte aangehouden en vonden zoekingen plaats in panden in Arnhem en Deventer. Tijdens die zoekingen vonden rechercheurs van de Marechaussee tientallen ID-bewijzen, die valselijk waren opgemaakt en apparatuur om die ID-bewijzen te maken.

De Marechaussee zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.