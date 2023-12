Man neergestoken in Amsterdamse stadsbus, verdachte (39) aangehouden

In Amsterdam werd zondagmiddag 3 december 2023 in stadsbus 34 richting het Olof Palmeplein een 30-jarige man neergestoken.

Verdachte (39) aangehouden

'Niet lang na het steekincident konden agenten een 39-jarige verdachte aanhouden. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is en komt graag in contact met reizigers die iets gezien hebben van het steekincident toen zij ook in de bus zaten', zo meldt de politie maandag.

Oproep aan passagiers

Rechercheurs hebben al met verschillende inzittenden van de bus gesproken, maar nog niet iedereen heeft zijn/haar verhaal bij de politie gedaan. Alle informatie is welkom bij de recherche en daarom de dringende oproep: zat u zondagmiddag 3 december 2023 in deze bus en heeft u het incident gezien, neem dan contact op met de politie.

Ruzie

Het gaat om bus 34 richting het Olof Palmeplein waarin rond 17.00 uur het steekincident plaatsvond. Aan het steken ging vermoedelijk een ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte vooraf. De bus is vervolgens bij halte Mosplein gestopt en de verdachte is toen de bus uit gevlucht. Het slachtoffer raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Andere reizigers konden met een andere bus verder reizen.