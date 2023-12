Negen gemeenten krijgen € 26 miljoen om winkelgebied aan te pakken

Negen gemeenten ontvangen in totaal € 26 miljoen om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekendgemaakt. In veel gemeenten neemt de leegstand van winkels toe, waardoor winkelgebieden minder aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers.

“Met deze bijdrage kunnen gemeenten dit aanpakken. Winkelgebieden worden bijvoorbeeld aantrekkelijker door gevelrenovatie, betere looproutes en meer openbare zitplekken. Ook zorgt meer groen voor een winkelgebied waar mensen graag boodschappen doen”, zo stelt de minister. “Op deze manier houden we dorpen en steden levendig”.

De negen gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn: Apeldoorn (Gelderland), Emmen (Drenthe), Enschede (Overijssel), Nissewaard (Zuid-Holland), Sluis (Zeeland), Someren (Noord-Brabant), Terneuzen (Zeeland), Waalwijk (Noord-Brabant) en Westervoort (Gelderland).

De toekenning van € 26 miljoen aan negen gemeenten vormt de 3e ronde van de zogenoemde ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. Voor deze regeling is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Naast gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de uitvoering van de projecten.

In september 2022 ontvingen 11 andere gemeenten al een Rijksbijdrage van € 22 miljoen (Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen). In maart 2023 kende het kabinet € 18 miljoen toe aan 9 gemeenten (Heerenveen, Dokkum, Beekdaelen, Tilburg, Uithoorn, Oldenzaal, Dordrecht, Nissewaard en Rijswijk).