CBS: Regionale brede welvaart verder toegenomen

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten.

Toename brede welvaart

Over de periode 2015-2022 is de brede welvaart doorgaans toegenomen, ook in gemeenten met een lagere brede welvaart in vergelijking met andere gemeenten. Dit blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Regionale verschillen brede welvaart niet veranderd

In vergelijking met 2022 zijn de regionale verschillen in brede welvaart niet veranderd. Brede welvaart ‘hier en nu’ is relatief hoog in grote delen van Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en het oostelijke deel van Noord-Brabant en relatief laag in een aantal grote steden, zoals Rotterdam, Amsterdam, Lelystad, Sittard en Vlissingen.

Hogere werkloosheid en lager ervaren gezondheid

Net als in eerdere jaren is de brede welvaart ‘hier en nu’ relatief laag in het oosten van Groningen en Drenthe, Limburg, Zeeland, en de Kop van Noord-Holland. De brede welvaart ‘hier en nu’ is in deze regio’s veel lager dan in regio’s met een relatief hoge brede welvaart. De gemeenten in deze regio’s worden gekenmerkt door lagere arbeidsparticipatie en hogere werkloosheid, lagere ervaren gezondheid en meer overgewicht, lagere besteedbare inkomens, en vooral door een lager vertrouwen in anderen en in instituties.