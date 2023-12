Oproep ACM om over te stappen van variabel naar vast energiecontract geen moment te laat

De oproep van toezichthouder ACM om over te stappen naar een energiecontract met vaste tarieven komt op het juiste moment. Het einde van het prijsplafond nadert met rasse schreden en de eerste energieleveranciers hebben al variabele tarieven aangekondigd die boven het plafond uitkomen. Consumenten met een variabel contract die nu niet overstappen, kunnen hun borst natmaken voor een oplopende energierekening in 2024.

De verschillen tussen een variabel en vast energiecontract lopen nu al op tot 600 euro per jaar. Eneco en Vattenfall hebben variabele tarieven aangekondigd die boven het prijsplafond uitkomen en de verwachting is dat meerdere energiebedrijven dit voorbeeld volgen. Door nu over te stappen naar een vast energiecontract profiteren consumenten van lage tarieven en welkomstkortingen. Daarnaast hebben zij de zekerheid dat de energierekening niet ineens de lucht inschiet wanneer de verwarming vaker aan moet.

Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht stijgt het energieverbruik en kan de gasopslag snel leegraken. Omdat we afhankelijk zijn van de wereldmarkt voor onze gasbevoorrading maakt ons dat kwetsbaar. Er hoeft maar iets geks te gebeuren en de energietarieven gaan weer door het dak. Bezitters van een variabel energiecontract zien dat terug in hun stijgende energierekening. De oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten bewezen dat Nederland enorm kwetsbaar is als het om gaslevering gaat.

Dat de ACM zich achter onze boodschap om over te stappen schaart, is prettig. Het sterkt ons dat onze oproep om voor zekerheid te kiezen in deze onzekere tijden ook bij de toezichthouder is binnengekomen.