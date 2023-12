Brandweerduikers vinden per toeval lichaam ruim 5 jaar vermiste Jeroen de Wit

Duikers van de brandweer hebben zaterdag tijdens een oefening in de rivier de Lek een personenauto met daarin het stoffelijk overschot van de sinds 2018 vermiste Jeroen de Wit uit Leimuiden aangetroffen.

Oefening

'Afgelopen zaterdagochtend waren de duikers van de brandweer bezig met een oefening in de Lek aan de Lekdijk-West ter hoogte van Schoonhoven, toen zij per toeval onder water een auto vonden', zo meldt de politie maandag. Direct werd de politie geïnformeerd en is deze plek als plaats delict aangemerkt.

Auto uit water gehaald

De auto is op zondagochtend 10 december door Rijkswaterstaat uit het water gehaald onder toezicht van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ). Na uitgebreid onderzoek bleek er een stoffelijk overschot in de auto aanwezig. 'Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om de begin 2018 vermist geraakte Jeroen de Wit', bevestigt de politie.

Lange zoektocht ten einde

Met de vondst van het lichaam van Jeroen de Wit komt een droevig einde aan een lange zoektocht van ruim vijf jaar. Diverse keren is zijn vermissing onder de aandacht gebracht bij verschillende opsporingsprogramma’s en zijn er zoekacties verricht.

Geen misdrijf

Aangezien is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf is de politie terughoudend met het geven van informatie en wenst de familie en nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.