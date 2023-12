Man met kerstpakket op fatbike mishandelt agent in Breda

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een politieman in Breda op de Ruitersboslaan op dinsdagochtend 12 december jl.

Kerstpakket

De dader reed op een fatbike. Hij droeg een rode jas en kwam vanuit de richting van Galder. Een opvallend gegeven in combinatie met die fatbike is dat hij ook nog een kerstpakket bij zich droeg.

Stopteken genegeerd

Een politieman reed dinsdag 12 december 2023 met een opvallende surveillancebus omstreeks 11.15 uur over de Galderseweg te Breda. Hij zag daar een man op een zogenaamde fatbike rijden en besloot een controle in te stellen. De diender gaf een stopteken waaraan echter niet werd voldaan. Het lukte de agent om op de Ruitersboslaan voor de fietser te komen en de weg te blokkeren.

Portierruit ingeslagen

De fietser stapte af en liep op de politiebus af. Hij trapte keihard tegen de bus en sloeg vervolgens met gebalde vuist met kracht tegen de ruit van het linkerportier. De ruit versplinterde daardoor direct. De politieman, die nog achter het stuur zat, kreeg direct enkele glassplinters in zijn gezicht.

Agent in gezicht geslagen

Hierna sloeg de agressieve man nog een keer door de inmiddels kapotte ruit op de kaak van de agent. Hierna rende hij weg en stapte op zijn fatbike. De ontdane en flink geschrokken politieman met glassplinters in het gezicht en een pijnlijke kaak achterlatend. Er werd afgelopen woensdag in verband met deze zaak nog een 54-jarige man als verdachte aangehouden maar hij blijkt echter niet betrokken te zijn bij deze zaak.

Oproep

De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld maar is toch nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van deze mishandeling. Was u getuige van het incident of heeft u mogelijk andere informatie over de dader, bel dan met de politie in Breda.