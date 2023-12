Man krijgt 30 jaar cel voor dubbele moord in volle McDonalds Zwolle

McDonalds

'De man schoot op 30 maart 2022 op klaarlichte dag twee broers van dichtbij neer binnen in een drukbezochte McDonald’s in Zwolle. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 200.000 euro', zo meldt de rechtbank maandag.

Conflict

In aanloop naar 30 maart 2022 had de man al een tijd een conflict met de zoon van één van beide broers. De andere broer speelde in dit conflict een bemiddelende rol. In het kader van dat conflict met de zoon van één van beide broers vond op 30 maart 2022 ook de afspraak tussen de man en beide broers plaats. Tijdens die ontmoeting heeft de man op ogenschijnlijk koelbloedige wijze, welbewust beide mannen van het leven beroofd. De moord op deze twee mannen heeft de rechtsorde zeer ernstig geschokt.

Met voorbedachte raad

De rechtbank acht het wettig en overtuigend bewezen dat de man beide broers met voorbedachte raad van het leven heeft beroofd. De man heeft zich dus schuldig gemaakt aan moord. Dat de man zijn schietklare wapen met munitie meenam naar de afspraak met beide broers, duidt er naar het oordeel van de rechtbank op dat de man al vóór het begin van de afspraak op zijn minst in overweging heeft genomen het wapen te gebruiken.

Iets bestellen

Ook toen de man al binnen bij de McDonald’s was had hij nog voldoende tijd om na te denken over de betekenis en de gevolgen daarvan. De man had meerdere momenten om zich te beraden over de vraag of hij het wapen daadwerkelijk zou gaan gebruiken: het moment dat hij het vuurwapen meenam, tijdens het gesprek en toen hij van de tafel naar de balie liep om iets te bestellen.

Elf schoten gelost

Toen hij terugliep en bij de tafel van de broers aankwam, is hij niet weer gaan zitten, maar heeft hij direct in totaal elf keer gericht op de broers geschoten. Alle elf schoten waren daarbij raak. Van belang is hier ook het tijdverloop tussen het weglopen van de tafel naar de balie en het weer terugkomen bij de tafel: één minuut en twintig seconden. Ruim voldoende tijd en ruimte voor de man om zich te beraden over de vraag of hij het wapen daadwerkelijk zou gaan gebruiken.

Diep en schrijnend leed

Het diepe en schrijnende leed dat de nabestaanden is aangedaan, is invoelbaar en op indrukwekkende wijze door en namens de nabestaanden onder woorden gebracht. De broers waren beiden vaders, opa’s, broers, zoons en vrienden en laten een blijvende leegte achter in de levens van de nabestaanden: het gemis is er nog elke dag.

Veel gezinnen met kinderen

De rechtbank rekent het verdachte verder zeer zwaar aan dat hij de moorden, die op zichzelf al afschuwelijk en zeer schokkend zijn, heeft gepleegd op klaarlichte dag op een druk tijdstip in een McDonald’s voor het oog van argeloze omstanders, waaronder veel gezinnen en kinderen. Deze mensen hebben een traumatische gebeurtenis mee moeten maken en zullen dit hun hele leven met zich moeten dragen.