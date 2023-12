VEH: Stop ongelijke behandeling Groningse gaswinningsschade

Groot punt van zorg is het verschil in regelingen voor nieuwbouw en versterking van woningen. Soms is de schadeafhandeling van directe buren of twee kanten van dezelfde straat heel verschillend. Dat zorgt voor hevige emoties onder de bewoners. Maar liefst 87% ervaart dat spanningen in de gemeenschap toenemen vanwege deze ongelijke behandeling: “De een krijgt alles vergoed en de buurman dan weer niet. Het verscheurt letterlijk de woonplaatsen” en “Ik zie wel vooruitgang maar de ongelijkheid in behandeling en vergoedingen is pijnlijk en niet verbeterd” zijn veelgemaakte opmerkingen in de Groningse peiling.

Spoor bewoners op die geen hulp krijgen

Velen zien nog maar weinig terug van de belofte om starre procedures los te laten en schadegevallen snel op te lossen zodat mensen weer veilig kunnen wonen. Bewoners die inmiddels wel een versterkte woning hebben moesten daar vaak jarenlang voor vechten. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Het nieuwe kabinet moet onverminderd de enorme ereschuld aan Groningen blijven inlossen. Ga in gesprek met regionale bestuurders en bewoners. Spoor de mensen op die het niet konden opbrengen om een de lange strijd tegen de instanties te voeren. Inventariseer waar behoefte aan is en voer herstelplannen uit op basis van vertrouwen en niet met nieuwe ellenlange procedures en dure experts.”

Stemming is verbeterd maar onzekerheid voor de toekomst houdt aan

Veel Groningers zien dat er veel in gang is gezet. Het percentage van de Groningers dat positief naar de toekomst kijkt is toegenomen van 7% naar 15%. Toch kwalificeert iets meer dan de helft van de respondenten de toekomst nog steeds als negatief tot zeer negatief. Vorig jaar was nog driekwart deze mening toegedaan. Er is dus een flinke verbetering in het vertrouwen maar bewoners zijn erg ongerust of het aanstaande kabinet zal doorgaan met beleid om de woningen te versterken en te investeren in het Groningse gebied. Maar liefst 896 van de 1.074 respondenten uiten hun gevoelens in hun boodschap aan het kabinet: “Zorg voor heldere oplossingen en ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Wij willen eindelijk weer zonder zorgen kunnen wonen. Vergeet ons niet, laat ons niet in de steek!”