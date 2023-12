Aanhouding na steekincident

Een ruzie in het Brabantse Sprundel is donderdagavond uitgelopen op een steekincident waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. De verdachte, één van de gewonden, is aangehouden.

Op donderdag 21 december 2023 om 23.50 uur werden meerdere politie-eenheden door de centralist van het operationeel centrum gestuurd naar de Benedictastraat. Er waren enkele telefoontjes binnen gekomen dat daar een steekincident was geweest waarbij mensen gewond waren geraakt.

Aanhouding

In de straat troffen de agenten een man met een flinke steekwond in zijn hals. Personeel van een eveneens opgeroepen ambulance ontfermde zich over het slachtoffer. Die si naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een bewoner van die straat die het slachtoffer kende, was ter plaatse en is aangehouden. Hij was gewond aan zijn handen en moest ook door een dokter behandeld worden. Daarna is hij naar het bureau gebracht waar hij moest blijven. De reden van het incident is vermoedelijk te zoeken in de relationele sfeer.