Fletcher Hotels overstag na aankondiging rechtszaak Consumentenbond

De Nederlandse hotelketen stopt verder met verplichte boekingskosten, belooft duidelijker te zijn over annuleringskosten, de beperkte beschikbaarheid en verplichte bijkomende kosten. Fletcher doet de aanpassingen nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie kwam. Ook verloor het meerdere procedures bij de Reclame Code Commissie (RCC). Daarnaast dreigde de Consumentenbond met een rechtszaak. Toch houdt Fletcher vol dat deze aanpassingen ‘een eigen afweging’ zijn.

Geldigheid vouchers

Fletcher verkocht de afgelopen jaren honderdduizenden hotelvouchers. Bijvoorbeeld via Albert Heijn, DPG Media, SocialDeal en Ticketveiling. De Consumentenbond ontving vooral klachten over de beperkte geldigheid van deze vouchers. Die verliepen soms al na enkele maanden.

Volgens de Consumentenbond is dit in strijd met wetgeving uit 2022. Daarin staat dat dergelijke vouchers minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Met terugwerkende kracht zijn hotelvouchers van Fletcher voortaan alsnog 2 jaar geldig. Een bon die op 1 juni 2022 is gekocht met een geldigheidsduur van een half jaar, is vanaf nu dus nog anderhalf jaar geldig.

Misleiding bijkomende kosten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn blij dat Fletcher eindelijk tot inzicht is gekomen. Toch zien we dat Fletcher zich nog niet aan het vonnis van de RCC houdt en blijft misleiden met bijkomende kosten. We hebben de RCC verzocht daar achteraan te gaan.’