De politie onderzoekt steekincident Siersteenlaan Groningen

In de nacht van donderdag 28 december op vrijdag 29 december hebben we omstreeks 02:30 uur een melding ontvangen van een steekincident aan de Siersteenlaan in Groningen. Hierbij is een 44-jarige man uit Groningen gewond geraakt. Het slachtoffer was op dat moment op eigen initiatief onderweg naar het ziekenhuis.