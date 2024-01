Dertien aanhoudingen in Zaandam

In Zaandam werd zondagavond brandgesticht en werden voorbijgangers bestookt met vuurwerk. Toen de politie ter plaatse kwam, werd die bekogeld met zwaar vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om de rust te laten wederkeren en de brand te laten blussen.

Vroeg op de avond zijn zeven personen aangehouden. Later op de avond is de ME nog een keer in actie gekomen vanwege ongeregeldheden, toen werden zes personen aangehouden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Op 31 december kregen we rond 18.30 uur meldingen over jongeren in de wijk Poelenburg die voorbijgangers en auto’s bestookten met vuurwerk. Daarnaast verrichte de groep van ongeveer 30 jongeren vernielingen en stichtte ze brand.

Toegesnelde agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk door de groep. De mobiele eenheid is ingezet om de openbare orde te herstellen. De brand kon geblust worden door de brandweer nadat de mobiele eenheid begeleiding bood. Er zijn zeven minderjarige Zaandammers, tussen de 14 en 19 jaar aangehouden.

Na 23.00 uur zijn nog eens zes aanhoudingen verricht in Zaandam, de verdachten waren tussen de 15 en j16 jaar oud, gebeurde na vuurwerkoverlast waarbij personen, onder andere politieagenten, bestookt werden met vuurwerk. De dertien verdachten zijn in de nacht van zondag op maandag heengezonden.

De aanhoudingen zijn op verdenking van overtreding van artikel 2:1 van de algemene plaatselijke verordening van Zaanstad, samenscholing en ongeregeldheden.