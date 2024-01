Albert Heijn stopt verkoop tabak

Ook Albert Heijn zet zich in voor de rookvrije generatie. Daarom stopt Albert Heijn per 1 januari 2024 met de verkoop van tabak en aanverwante producten in alle eigen winkels in Nederland.

Vooruitlopen op wetgeving

De overheid heeft aangekondigd op 1 juli 2024 de tabaksverkoop bij supermarkten te willen stoppen. Albert Heijn kiest ervoor om een half jaar eerder te stoppen. Vanuit de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ zet de supermarktketen continu stappen naar een gezondere samenleving en wil Albert Heijn klanten helpen bij een gezondere leefstijl.